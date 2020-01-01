تقارير - باريس سان جيرمان يُغيِّر موقفه من إيكاردي

الأمر في يد إنتر..

ستُقدِّم إدارة باريس سان جيرمان عرضًا لنظيرتها في إنتر من أجل اقتناء ماورو إيكاردي بصورة دائمة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، عكس المُعلن في الأشهر الأخيرة، وذلك وفقًا لشبكة سكاي سبورتس.

وكانت التقارير من الصحف الفرنسية قد أشارت إلى أن ليوناردو، المدير الرياضي للبي آس جي، قد قرر عدم شراء عقد إيكاردي نتيجة لإقامته حفل بعد ساعات من الهزيمة من بوروسيا دورتموند في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

بيد أن آخر التقارير ترجح أن النادي الفرنسي قرر الإبقاء على الدولي الأرجنتيني الذي يمتلك في عقد الإعارة بندًا بأحقية الشراء مقابل 70 مليون يورو، كما تعكف إدارة الخليفي على تخفيض قيمة الصفقة.

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وبحسب سكاي، فإن العرض الذي ستقدمه الإدارة الفرنسية هو بقيمة 50 مليون يورو فقط، مع 10 ملايين آخرين كمكافآت تتعلق بالجوائز الفردية للاعب وما شابه.

بند أحقية الشراء ينبغي أن يُفعَّل في موعد أقصاه 31 مايو الحالي، وفي حالة عدم تفعيله فينبغي على الناديين إعادة التفاوض في كل التفاصيل من البداية مجددًا، ولكن إذا ما وافق اللاعب على العرض الباريسي، فقد يتم تمديد البند بالاتفاق بين الناديين.

بشكلٍ عام فإن الأمر برمته سيكون في يد إدارة إنتر، التي قد تفضل أن تتحصل على مبلغ نقدي كبير مثل هذا يساعدها كثيرًا في ظل الأزمات الاقتصادية الضخمة التي ضربت عالم كرة القدم بعد فيروس كورونا.

إيكاردي كان من نجوم بي آس جي هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا خلال 20 مباراة بالدوري إلى جانب 5 أهداف في 6 مباريات بدوري أبطال أوروبا و3 في الكأس الفرنسية.

يذكر أن باريس سان جيرمان قد نُصِّب بطلًا للدوري الفرنسي بعد إلغاء الموسم بسبب كورونا، في الوقت الذي وصل فيه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر استئنافه في شهر أغسطس المقبل.

