تقارير .. بارما الإيطالي يقدم عرضًا لضم المغربي بنعطية

تعرف على تفاصيل العرض المقدم للمدافع المغربي.

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن المغربي مهدي بنعطية، مدافع نادي الدحيل القطري، أصبح قريبًا من الانضمام لصفوف نادي بارما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

بنعطية انضم لصفوف نادي الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2019، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، ليقترب مرة أخرى من العودة إلى الدوري الإيطالي من بوابة بارما.

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وأشار الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، خبير الانتقالات عبر شبكة "سكاي سبورتس" أن مهدي بنعطية في طريقه للعودة إلى القارة الأوروبية، من بوابة نادي بارما، بعد التفاوض معه خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن مسؤولي بارما تفاوضوا بالفعل مع بنعطية، وهناك عرض تقدم من أجل التعاقد معه، وسيتم الرد عليه خلال أيام، في ظل رغبة مسؤولي النادي الإيطالي في إقناعه.

دي مارزيو أشار إلى المفاوضات معقدة، ولكن هناك محاولات جادة جارية حاليًا من جانب نادي بارما من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم دفاع الفريق.

نادي بارما يبحث عن تدعيم دفاعه بلاعبين مميزين، في ظل معاناته في الدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث استقبل الفريق 33 هدفًا خلال 17 جولة.