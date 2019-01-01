تقارير - بادو الزاكي يقترب من تدريب الدفاع الحسني الجديدي

الدفاع الحسني المغربي يقترب من إقالة مدربه

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الدفاع الحسني الجديدي المغربي اقترب من إقالة الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني الحالي.

وكان الدفاع الحسني الجديدي تعرض لهزيمة، أمس السبت، أمام أوليمبك خريبكة بهدفين مقابل هدف.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مغربية، أن بادو الزاكي أسطورة الكرة المغربية يقترب من تدريب الدفاع الحسني الجديدي.

#الأهلي يقدم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي بسبب ما حدث خلال أجتماع اتحاد الكرة المصري، بعد حضور رئيس #الزمالك. pic.twitter.com/kPIhstUO0H — جول مصر (@goaleg) February 10, 2019

وقاد فيلود المدير الفني الحالي الفريق في 12 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 وتلقى 6 هزائم.

ويحتل الدفاع الجديدي المركز العاشر في ترتيب الدوري المغربي بالموسم الحالي برصيد 20 نقطة.