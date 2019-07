تقارير| انتهت.. أرنوتوفيتش إلى الصين

أكدت تقارير صحفية تعاقد شانجهاي إس أي بي جي الصيني مع النمساوي ماركو أرنوتوفيتش نجم وست هام يونايتد الإنجليزي.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته مصادر سكاي سبورتس، التي أعلنت نهاية الصفقة مقابل 22.4 مليون جنيه استرليني، ما يعادل 25 مليون يورو.

جاء ذلك إتماماً للصفقة التي فشلت في يناير الماضي، حين أثار الأمر الكثير من الجدل قبل أن ينهيه أرنوتوفيتش بإعلان البقاء في ناديه.

West Ham have completed the sale of Marko Arnautovic to Shanghai SIPG for £22.4m (€25m), according to Sky sources.