تقارير .. انتهاء موسم تشامبرز في أرسنال بسبب إصابة في الركبة

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد أن موسم كالوم تشامبرز قد انتهى عقب الإصابة التي تعرض لها في الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن إصابة اللاعب كالوم تشامبرز مدافع فريق أرسنال قد تكون أسوأ بكثير مما ظهرت في بدايتها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" والتي أكدت أن اللاعب خضع لفحوصات طبية مفصلة بالأمس الإثنين وهي ما أثارت قلق أطباء أرسنال بشكل أكبر.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب قد تعرض لضرر في الرباط الصليبي للركبة وهو ما قد يبعده عن المشاركة لأشهر طويلة ربما تمتد لنهاية الموسم.

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ويعد تشامبرز واحد من أفضل اللاعبين الذين يقدمون مستويات في أرسنال هذا الموسم في ظل حالة التراجع الكبيرة للمدفعجية على مستوى كل الخطوط.

وسيحاول أرسنال لو صحت الأنباء أن يضم لاعب مدفاع على مستوى كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.

وكان تشامبرز قد شارك بشكل أساسي في لقاء تشيلسي الأخير بالجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي قبل أن يصاب في الدقيقة الـ 23 ويغادر الملعب.

جدير بالذكر أن تشامبرز كان قد شارك في 18 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في كل البطولات، وسجل هدف كما صنع أربعة.