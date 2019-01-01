تقارير – انتر يقدم عرضاً جديداً وبيريسيتش من أجل لوكاكو

انتر يواصل العمل للحصول على توقيع المهاجم البلجيكي

فيسبوك تويتر بلال محمد

ألمحت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي انتر ينوي تقديم عرضاً جديداً لمانشستر يونايتد، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه البلجيكي لوكاكو.

واجتمعت إدارة انتر صباح اليوم، مع المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي، لبحث مستقبل النيراتزوري، وغلق ملف صفقات الصيف.

ومن المنتظر أن يكون عرض انتر الجديد هو تقديم 55 مليون يورو، بالإضافة إلى اللاعب إيفان بيريسيتش، للحصول على المهاجم البلجيكي.

وأعلن كونتي في وقت سابق، أن الجناح بيريسيتش لن يتماشى مع خطط الفريق الجديدة، وأسلوب لعب المدرب الإيطالي.

وكان الجناح الكرواتي بيريسيتش، هدفاً لمانشستر يونايتد الصيف الماضي، عندما كان جوزيه مورينيو مدرباً للفريق، وحددت إدارة انتر قيمته بـ 50 مليون يورو في ذلك الوقت.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، اشترط الحصول على 84 مليون يورو، للتخلي عن مهاجمه البلجيكي صاحب الـ 26 عاماً.