تقارير - الوحدة يرفض عرض النصر لضم الصقور

النصر يسعى لتدعيم مركز الظهير الأيمن

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن رفض نادي الوحدة رحيل لاعبه فواز الصقور بعد تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الأخيرة.

وقدم الصقور مستوى مميز خلال الفترة الماضية مع الوحدة مما لفت الأنظار إليه ودخول أكثر من نادي في مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن إدارة الوحدة رفضت العرض المقدم من النصر لضم فواز الصقور.

وأشارت التقارير أن النصر كان يسعى للحصول خدمات اللاعب لتعويض سليمان الغنام، بسبب قلة اللاعبين في هذا المركز.

وكان الهلال قد فاوض اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يصرف النظر عنه بعد المغالاة في المقابل المادي.

وتجتمع إدارة النصر مع فيتوريا عقب لقاء السد القطري في دوري أبطال آسيا من أجل وضع بعض الأسماء والاختيار من بينهم.