تقارير .. الهلال يقدم راتبًا 3 ملايين يورو لضم صانع ألعاب بورتو البرتغالي

الهلال يسعى لتجديد دماء الفريق قبل الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة عن محاولات الهلال لتدعيم مركز صناعة اللعب استعدادًا للموسم المقبل، من أجل تجديد دماء الفريق.

الهلال يرغب في التعاقد مع أحد اللاعبين البرازيليين خلال الفترة المقبلة ليبدأ مسيرته مع الفريق بالموسم الجديد، خاصًة وأن مركز صناعة اللعب يحتاج للتدعيم.

ووفقًا لما نشرته شبكة " Cabine Desportiva" البرازيلية، أن الهلال بالفعل تواصل مع بورتو البرتغالي لضم البرازيلي أوتافيو مونتيرو.

وأشارت الشبكة إلى أن الزعيم قدم عرضًا بالفعل خلال الفترة الأخيرة، في انتظار رد النادي البرتغالي واللاعب البرازيلي لحسم الصفقة.

وأكدت التقارير أن الهلال قدم عرضًا براتب سنوي يصل إلى 3 ملايين يورو، من أجل إقناع اللاعب البرازيلي بالانضمام إلى الزعيم في الموسم الجديد.

الهلال خلال السنوات الأخيرة يقوم بالكثير من الصفقات القوية، على مستوى اللاعبين الأجانب بشكل خاص، ولكن جاءت صفقة لوسيانو فييتو الأخيرة غير ناجحة حتى الآن.