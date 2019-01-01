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تقارير - الهلال يحسم مصير عموري

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عموري يتعالج في الوقت الحالي من إصابة القطع في الرباط الصليبي

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الهلال السعودي حسمت مصير الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" صانع ألعاب الفريق.

وكان عموري قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مواجهة الزعيم أمام الشباب في الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة الهلال لن تفرط في عموري بشكل نهائي خلال الفترة الحالية.

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وأشارت التقارير أن الهلال متمسك باستمرار اللاعب حتى نهاية عقده الذي يستمر حتى أغسطس المقبل، حيث ينتظرون عودته من التأهيل.

وخضع الإماراتي لعملية جراحية في أكتوبر الماضي، لعلاج قطع الرباط الصليبي، قبل أن يخوض برنامجه العلاجي والتأهيلي.

ويتصدر الهلال في الوقت الحالي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب والحفاظ عليه.

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