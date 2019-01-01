تقارير – الهلال سيستمر في دفع راتب ديجينيك بالرغم من رحيله

مفاجأة في عقد ديجينيك مع النجم الأحمر الصربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية صربية، عن وجود مفاجأة في عقد الأسترالي ميلوس ديجينيك، لاعب الهلال السابق والمنتقل حديثاُ إلى نادي النجم الأحمر الصربي.

وأعلن النادي الصربي صباح اليوم، حصوله على توقيع اللاعب الأسترالي لمدة عام على سبيل الإعارة، مع وجود بند شراء في نهاية عقده.

وأكدت صحيفة تليجراف الصربية، أن ديجينيك كان يتقاضى مع الهلال 1.5 مليون يورو سنوياً، سيتحمل النادي الصربي 400 ألف منهم في فترة الإعارة، ويتكفل الهلال بباقي المبلغ.

ولعب ديجينيك مع الزعيم ستة أشهر منذ انضمامه من النجم الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه لم يقدم المطلوب منه لجماهير الفريق.

جدير بالذكر أن الأسترالي لعب 19 مباراة، مع الهلال منذ انضمامه للفريق لم يسجل خلالها أي هدف، وصنع هدفاً وحيداً.