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تقارير: الهلال اقترب من ضم يونس بلهندة

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هل يضم الهلال يونس بلهندة؟
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

اقترب نادي الهلال السعودي، من التعاقد مع اللاعب المغربي، يونس بلهندة، لاعب وسط فريق نادي جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نادي الهلال دخل في مفاوضات مع جلطة سراي التركي، من أجل ضم يونس بلهندة، خلال الفترة المقبلة.

ونشرت صحيفة "حرييت" التركية تقريرًا، أكدت خلاله على اقتراب نادي الهلال من إتمام صفقة ضم يونس بلهندة من جلطة سراي.

وكشفت ذات الصحيفة عن أن الهلال سيضم يونس بلهندة من جلطة سراي، مقابل 9 ملايين يورو.

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جاء ذلك مع اقتراب رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو، من صفوف نادي الهلال، بعد فترة طويلة قضاها داخل قلعة الزعيم.

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وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نادي الاتحاد، يرغب في ضم يونس بلهندة، ولكن الهلال دخل في الصفقة بقوة.

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