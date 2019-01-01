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تقارير – النصر ينسحب من صفقة دياني بسبب المقابل المادي

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إدارة العالمي تخرج من صفقة المهاجم السنغالي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية تركية، إلى أن نادي النصر السعودي خرج من سباق التعاقد مع مباي دياني لاعب جلطة سراي التركي.

وتسعى إدارة النصر، إلى الحصول على خدمات المهاجم السنغالي منذ أسابيع، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب المقابل المادي.

ووفقاً للتقارير التركية، فإن النصر قدم 15 مليون يورو للحصول على المهاجم صاحب الـ 27 عاماً، إلا أن إدارة جلطة سراي طلبت 15 مليوناً فتوقفت المفاوضات بشكل نهائي.

ولعب دياني من قبل في الدوري السعودي لنادي الشباب على سبيل الإعارة في عام 2014، ولكنه لم يقدم المنتظر منه ليعود بعد ذلك إلى أوروبا.

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الجدير بالذكر أن دياني، لعب 12 مباراة مع جلطة سراي في الموسم المنصرم، سجل خلالها عشرة أهداف وصنع هدفاً وحيداً.

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