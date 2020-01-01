تقارير .. النصر يقرر الاستغناء عن أمرابط وبراد جونز

نادي النصر يقرر إجراء تعديلات بين أجانب الفريق.

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر، استقرت على الاستغناء عن خدمات المغربي نور الدين أمرابط، والأسترالي براد جونز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تغيير خانتين في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر يسعى لتصحيح الأوضاع خلال الفترة المقبلة، في ظل النتائج السلبية التي يحققها الفريق خلال الفترة الماضية، حيث لم يحقق سوى انتصارًا واحدًا في 7 جولات ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة لخسارة كأس الملك أمام الهلال.

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وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن النصر لن يجدد عقدي الثنائي أمرابط وجونز، حيث تنتهي العقود بنهاية الموسم الحالي، ويحق للثنائي التوقيع لأي فريق لأنهما سيدخلان الفترة الحرة خلال شهر يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه قد يكون هناك لاعب ثالث يغادر صفوف النصر، وذلك في فترة التعاقدات الثانية، والأقرب هو البرازيلي مايكون بيريرا مدافع الفريق، في حالة توفيق النادي في مفاوضاته الحالية".

إدارة النصر تنسق حاليًا مع الجهاز الفني، الاعتماد على الحارس وليد عبد الله بتشكيل الفريق الأساسي، بالإضافة إلى تفعيل بنود إعارة أمين بخاري المعار إلى نادي العين، لاستعادة خدماته، لتغطية رحيل جونز.

ويسعى نادي النصر للتعاقد مع لاعبين في مركزي المهاجم وصانع الألعاب، بالإضافة إلى مدافع قوي على حساب مايكون خلال فترة الانتقالات الثانية للفريق.

إدارة النصر تسعى لإجراء عملية إحلال وتجديد بين أجانب الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما قامت بتغيير أكثر من عنصر محلي بقائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.