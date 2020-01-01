تقارير .. النصر يعرض 115 مليون ريال للتعاقد مع البرازيلي تيشيرا

هل يحسم النصر صفقة تيشيرا لمصلحته؟

كشفت تقارير صحفية، عن تلقي اللاعب البرازيلي أليكس تيشيرا عرضين من المملكة العربية السعودية، وذلك من ناديي الهلال والنصر، من أجل التعقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد تيشيرا مع فريقه الصيني جيانجسو سونينج، بنهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يحق له الانتقال لأي فريق آخر، دون الرجوع إلى إدارة ناديه.

وأشار الصحفي الأرجنتيني "سيزار لويس ميزلو" في قناة "TYS Sport" إلى أن تيشيرا سيرد على عرضين مقدمين له من ناديي النصر والهلال خلال بداية شهر يناير 2021.

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وأضاف: "النصر قدم عرضًا مغريًا وصل إلى 20 مليون يورو (92 مليون ريال)، لمدة 3 سنوات قادمة، بالإضافة إلى امتيازات مالية تتضمن مكافآت تصل إلى 5 ملايين يورو (23 مليون ريال)"، ليكون إجمال العرض المقدم 115 مليون ريال.

سيزار أردف: "الهلال عرض على اللاعب البرازيلي 12 مليون يورو "55.3 مليون ريال) لمدة عامين، للتعاقد مع تيشيرا"، ليكون الفارق بين العرضين حوالي 60 مليون ريال.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ارتبط اسم تيشيرا بنادي الهلال، الذي كان يسعى لحسم التعاقد معه، ولكن تم تأجيل حسم الصفقة حتى فترة الانتقالات الشتوية.

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ويلعب تيشيرا في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم، حيث يعد واحدًا من أهم عناصر فريقه، ولكن مسؤولي ناديه لم ينجحوا في تجديد التعاقد معه، في ظل تلقيه العديد من العروض المغرية.