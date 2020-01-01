تقارير: النصر يتحرك رسميًا لأول مرة لشراء عقد مايكون

هل يوافق جلطة سراي على عرض النصر لشراء مايكون؟

تقدم نادي النصر السعودي، برئاسة صفوان السويكت، بعرض رسمي لأول مرة لنادي جلطة سراي التركي، من أجل التعاقد مع البرازيلي مايكون بيريا مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

مايكون كان قد انضم لصفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من صفوف جلطة سراي التركي، ليصبح واحدًا من العناصر الأساسية بصفوف العالمي.

وأشارت صحيفة "سبوركس" التركية، إلى أن النصر وضع 3 ملايين يورو على طاولة جلطة سراي، من أجل ضمان استمرار مايكون مع الفريق خلال الفترة القادمة.

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يأتي ذلك بعد طلب إدارة النصر من مايكون الحصول على مخالصة مالية من جلطة سراي، من أجل التعاقد معه بشكل نهائي، خاصة وأن عقده سينتهي في 30 يونيو الجاري.

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وينتظر النصر موافقة جلطة سراي على تمديد إعارة مايكون بيريرا لمدة 3 أشهر، من أجل المشاركة مع الفريق في المباريات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد حدد يوم 4 أغسطس المقبل، موعدًا لعودة استئناف مسابقات كرة القدم للموسم 2019-2020، بعد فترة التوقف التي جاءت نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.