تقارير: النصر السعودي يتمسك بضم سفيان فيجولي من جلطة سراي

هل ينجح النصر في إقناع جلطة سراي بضم سفيان فيجولي؟

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي النصر السعودي، لديه رغبة كبيرة في ضم الجزائري سفيان فيجولي، صانع ألعاب فريق جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وينتهي عقد سفيان فيجولي مع جلطة سراي خلال صيف 2022، حيث لا يفكر حاليًا في مغادرة ناديه، في ظل مشاركته كأساسي.

وأشارت تقارير صحفية تركية، إلى أن النصر السعودي لديه إصرار على ضم سفيان فيجولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوفه.

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النصر مستعد لإغراء سفيان فيجولي براتب خيالي، يصل إلى ضعف ما يحصل عليه رفقة جلطة سراي، لإقناعه بالانتقال لصفوف الفريق السعودي.

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ومن جانبه، رفض فاتح تريم المدير الفني لفريق جلطة سراي، رحيل سفيان فيجولي، غير متقبل فكرة الاستماع لأي عرض مقدم للاعب الجزائري لرحيله.

ويسعى النصر لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل استمرار منافسته على لقب دوري أبطال آسيا، وأيضًا الحفاظ على لقب الدوري السعودي.