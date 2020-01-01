تقارير: النجم الساحلي يدرس إنهاء أزمته مع الأهلي بسبب أزمة كوليبالي

النجم الساحلي قد يسدد 600 ألف دولارًا للأهلي لإنهاء الأزمة.

أكدت تقارير صحفية تونسية، على أن نادي النجم الساحلي التونسي، تحرك من أجل إنهاء ملف المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، بعد الشكوى التي تقدم بها الأهلي المصري، للحصول على قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب الهارب.

سليماني كوليبالي هرب من الأهلي في 2017 دون الحصول على إذن من القلعة الحمراء، ليقرر مسؤولي النادي التوجه إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، الذي وقع غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون و 400 ألف دولار.

وأشارت صحيفة "الشروق" التونسية، إلى أن النجم الساحلي لديه الرغبة في إنهاء أزمة كوليبالي، خاصة وأن ملف اللاعب وصل إلى لجنة المنازعات التابعة للاتحاد الدولي "فيفا".

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وتدرس إدارة نادي النجم تسديد مبلغ 600 ألف دولارًا، كدفعة أولى سيتسلمها الأهلي، من أجل تفادي العقوبة التي قد يوقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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يأتي ذلك بعدما تأخرت إدارة نادي النجم الساحلي في دفع قسطين من المستحقات المتعلقة بأزمة كوليبالي، والمقدرة بمليون و 436 ألف دولار.

وانتقل سليماني كوليبالي إلى صفوف نادي النجم الساحلي في الصيف الماضي، حيث وقع على عقد مع فريق جوهرة الساحل لمدة 4 سنوات مقبلة.