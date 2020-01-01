تقارير: المقاولون العرب يسعى لضم مهاجم الزمالك

عماد النحاس مدرب المقاولون يرغب في ضم لاعب الزمالك.

يرغب عماد النحاس، المدير الفني لفريق نادي المقاولون العرب، لتدعيم صفوف فريقه خلال الفترة القادمة، بضم لاعبًا من نادي الزمالك، من أجل مواصلة المنافسة على مراكز متقدمة.

ويقدم المقاولون العرب هذا الموسم مستويات رائعة، حيث يحتل وصافة الدوري، خلف الأهلي المتصدر، وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المقاولون العرب يرغب في ضم عمر السعيد، مهاجم فريق نادي الزمالك، في ظل قناعة عماد النحاس بقدراته الفنية والبدنية.

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ومن جهته طلب عمر السعيد تأجيل المفاوضات مع المقاولون العرب، لحين اتضاح الرؤية بشأن النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة القادمة.

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جاءت مفاوضات المقاولون العرب مع مهاجم الزمالك، في ظل اقتراب انتهاء إعارة شكري نجيب، الذي يستعد للعودة مجددًا لصفوف النادي الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي.

ويعاني عمر السعيد من عدم المشاركة بشكل أساسي مع الزمالك، في ظل تألق زميله مصطفى محمد، واعتماد المدير الفني باتريس كارتيرون عليه.