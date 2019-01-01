تقارير: المقاولون العرب يدرس التعاقد مع حسين السيد

هل يوافق الأهلي على انتقال حسين السيد للمقاولون؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تدرس إدارة المقاولون العرب، التعاقد مع حسين السيد، الظهير الأيسر للأهلي، والمعار للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم.

حسين السيد يقدم مستويات جيدة مع الاتفاق، جعلته واحدًا من العناصر الأساسية بفريقه، قبل نهاية مشواره مع فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، يرغب في الحصول على خدمات حسين السيد لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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ويرغب النحاس في تدعيم صفوف فريقه، بعدد من الصفقات المميزة، أبرزها حسين السيد الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم.

إدارة الأهلي ستحسم في نهاية الموسم الحالي، موقف اللاعب من العودة إلى القلعة الحمراء، أو باستمراره بالدوري السعودي أو إعارته للمقاولون.

ويمتلك الأهلي في مركز الظهير الأيسر لاعبان، وهما التونسي علي معلول، والوافد الجديد محمود وحيد.