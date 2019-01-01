تقارير - اللجنة الخماسية تحدد موعد السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الزمالك والأهلي وجهًا لوجه في السوبر المصري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن قرار من اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن لقاء السوبر 2017 – 2018 بين الأهلي والزمالك.

وكان كأس السوبر قد تأجل مؤخرًا بعد أن تحدد له يوم 18 سبتمبر الجاري، ولم يحدد له موعد حتى الأن بعد رحيل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني حدد موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

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وأشارت التقارير أن المباراة ستكون يوم 19 سبتمبر الجاري بدلًا من 18 بسبب ارتباط الأهلي والزمالك بمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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ولم يتم تحديد ملعب مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك ولكن من المحتمل أن تقام داخل مصر على عكس السنوات الأخيرة التي كانت تقام في دولة الإمارات.

ويستعد الفريقين لمواجهة ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري خارج أرضهما.