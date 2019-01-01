تقارير - الكشف عن موقف مدرب منتخب مصر من عودة الحضري للفراعنة

الحضري عاد من الاعتزال الدولي وأعلن جاهزيته للتواجد في كأس الأمم الإفريقية 2019

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يتحفظ الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، على عودة عصام الحضري لصفوف منتخب مصر قبل كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وحصلت مصر على حق تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد سحبها من الكاميرون خلال الأيام الماضية، بحصولها على 16 صوتًا مقابل واحد لجنوب إفريقيا.

وكشفت التقارير الصحفية المصرية، أن ضم عصام الحضري للمنتخب في أمم إفريقيا صعب للغاية، وقد يكون مستحيلًا بسبب وضع الجهاز الفني قائمة طويلة للحراس.

ويضع الجهاز الفني لمنتخب مصر في اختيارته كلًا من محمد الشناوي وشريف إكرامي حارسا الأهلي، ومحمود عبدالرحيم جنش من الزمالك ومحمد عواد حارس الوحدة السعودي، وأيضًا كلًا من أحمد الشناوي والمهدي سليمان وعامر عامر ومحمد عبدالمنصف.

وأكد مصدر داخل المنتخب أن مشاركته في كأس الأمم صعبة بسبب ابتعاده لأكثر من شهرين عن المباريات بشكل رسمي، بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.

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ويسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر تجهيز جيلًا جديدًا قادرًا على الفوز بكأس الأمم وأيضًا التواجد في كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.