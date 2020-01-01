تقارير .. الكشف عن موقف الاتحاد النهائي من الأجانب في الشتوية

تعرف على موقف الاتحاد من استمرار محترفيه.

كشفت تقارير صحفية، عن موقف نادي الاتحاد النهائي من استمرار لاعبيه الأجانب الحاليين مع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد استعادة الفريق توازنه مؤخرًا.

الاتحاد يسير بخطى ثابتة خلال الفترة الحالية، وذلك على المستوى المحلي في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين، وأيضًا بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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وأشارت صحيفة "البلاد" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، استقرت بعد التنسيق الكامل مع المدير التنفيذي للفريق حامد البلوي، على الحفاظ بنسبة كبيرة على اللاعبين الحاليين.

إدارة الاتحاد استقرت على الحفاظ على التوليفة الحالية من اللاعبين الأجانب في الفريق، دون تغيير خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل، سواء برحيل أحدهم أو الاستغناء عنه.

كما استقرت إدارة الاتحاد أيضًا على استمرار الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، سعيًا من الإدارة للحفاظ على الاستقرار، وأيضًا دعمًا للعمل الكبير المتجانس.

ومن المقرر أن تنطلق فترة الانتقالات الشتوية المقبل في 11 يناير القادم، على أن تنتهي يوم السابع من فبراير 2021.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، كما صعد إلى دور ربع نهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادل إيجابيًا بهدف لمثله مع الشباب في ذهاب نصف نهائي البطولة العربية على أرض الأخير.