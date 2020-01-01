تقارير .. الكشف عن موعد الإعلان الرسمي لتجديد راموس مع ريال مدريد

راموس وعامين من الولاء لناديه ريال مدريد

كشفت مصادر إسبانية على رأسها صحيفة سبورت أن الاتفاق بين سيرخيو راموس وريال مدريد على تجديد العقد بات مسألة وقت لا أكثر.

وكانت بعض المصادر قد فجرت أنباء باحتمالية رحيل قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الصيف المقبل.

ولكن سرعان ما تراجعت هذه الأخبار مع نفي النادي الباريسي واتخاذ خطوات من قبل ريال مدريد من أجل تجديد عقد قائده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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يجري التفاوض مع القائد سيرخيو راموس في الوقت الحالي بشكل شخصي من قبل الرئيس فلورنتينو بيريز الذي لا يريد إدخال أي وسيط بينه وبين المدافع الإسباني.

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وحسب صحيفة سبورت فإنه من المتوقع الإعلان عن تجديد العقد لمدة موسمين كما أراد سيرخيو راموس وعارضه ريال مدريد في البداية قبل نهاية العام الجاري.

وخلال هذه الفترة، سيكون فلورنتينو بيريز مسؤولًا بشكل شخصي عن إجراء مفاوضات التجديد مع سيرخيو راموس دون وسطاء، لا من النادي ولا من جانب اللاعب أيضًا، وذلك لضمان استمرارية القائد.

ما قالته سبورت أكدته كادينا سير التي قالت إن ريال مدريد سيتوصل إلى الاتفاق مع راموس بشأن التجديد بنهاية العام الجاري على أن يتم الإعلان الرسمي قبل 2021.

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وكانت الأيام الماضية قد شهدت الكثير من الشد والجذب بين الجانبين، حيث أكدت تقارير عديدة أن المفاوضات بين ريال مدريد وراموس متعثرة.