تقارير .. الكشف عن مطالب الأهلي للتنازل عن ما تبقى في عقد عسيري للنصر

عسيري صفقة قوية لصالح النصر

كشفت تقارير سعودية، عن مطالب النادي الأهلي من نظيره النصر من أجل التنازل عن ما تبقى في عقد عبدالفتاح عسيري بعد توقيعه للعالمي مؤخرًا.

وكان عسيري قد وقع على عقود انتقاله لنادي النصر خلال الأيام الماضية بعد عدم التوصل لاتفاق مع إدارة الراقي حول صيغة العقد الجديد.

ووفقًا لما جاء في برنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 سعودي"، أن إدارة النادي الأهلي طلبت لاعبان من النصر للتنازل عن ما تبقى في عقد عسيري.

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وطلب الأهلي الثنائي صالح العباس وسامي النجعي، مقابل التنازل عن الفترة المتبقية في عقد عسيري الذي وقع للعالمي مؤخرًا، حيث يتبقى 6 أشهر في عقده مع الراقي.

صالح العباس معارًا لفريق أبها وسامي النجعي أيضًا معارًا لفريق ضمك، وينتظر الراقي رد إدارة العالمي على مطالبهم خلال الأيام المقبلة.

صفقة انتقال عسيري إلى النصر، مدوية، وضربة قوية للغاية لصالح العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الذي يعمل بها صفوان السويكت رئيس النادي بشكل مبهر.