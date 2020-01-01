تقارير - الكشف عن مسروقات منزل الخطيب

الخطيب يتعرض للسرقة

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، عن نوعية المسروقات التي تمت سرقتها من منزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان منزل الخطيب قد تعرض للسرقة اليوم، بعد اكتشاف رئيس النادي نقص في بعض الأشياء داخل المنزل عند وصوله من الإجازة الصيفية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن الأشياء التي سرقت من منزل الخطيب هي بعض الأجهزة المنزلية.

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وأضافت التقارير أن تم سرقة بعض الموبايلات والريسيفرات من داخل منزل رئيس الأهلي المتواجد في مدينة السادس من أكتوبر.

وقد قدم الخطيب محضرًا فور اكتشافه للواقعة بعد وصوله إلى المنزل قادمًا من الإجازة الصيفية، رفقة عائلته خلال الفترة الماضية.

وأجرت النيابة المصرية معاينتها فور وصولها إلى منزل الخطيب لحصر المسروقات ورفع البصمات من أجل معرفة هوية السارق.