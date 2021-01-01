تقارير .. الكشف عن خطة نادي الهلال خلال الانتقالات الشتوية

تعرف على خطة الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية 2021

كشفت تقارير صحفية، عن خطة إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق، لاستكمال الموسم والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

الهلال يتصدر ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بعد مرور 12 جولة.

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وأشارت صحيفة "اليوم" السعودية، إلى أن إدارة نادي الهلال تسعى للتعاقد مع لاعب أجنبي واحد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد الاتفاق مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق.

الصحيفة السعودية أكدت على أن نادي الهلال يرغب في التعاقد أيضًا مع ظهير أيسر محلي، لتدعيم خط دفاع الفريق، قبل استكمال الموسم، بسبب النقص في هذا المركز.

وتسعى إدارة نادي الهلال، للتوصل لاتفاق مع نادي القادسية، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد حمد اليامي، الظهير الأيمن الذي تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وتعاقد نادي الهلال مع حمد اليامي خلال شهر ديسمبر الماضي، في صفقة انتقال حر، في ظل اقتراب عقده من نهايته مع نادي القادسية بنهاية الموسم الحالي.