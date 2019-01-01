تقارير - الكشف عن حقيقة مفاوضات الزمالك مع الأرجنتيني هيكتور كوبر

الزمالك يسعى للخروج من الأزمة الفنية في الفترة الحالية

كشفت تقارير صحفية مصرية، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مرشحًا لتدريب نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك ظهر بمستوى متراجع للغاية طوال أحداث اللقاء ولم يشكل الخطورة الكبيرة على مرمى أصحاب الأرض وسط غضب من الجماهير البيضاء.

واستضاف مازيمبي نظيره الزمالك ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات حيث سقط بشكل مخيب للآمال لجماهيره.

ووفقًا لما نشره موقع "يلا كورة" المصري، أن لم يتواصل أحد من نادي الزمالك مع الأرجنتيني لتدريب الفريق خلفًا للصربي ميتشو المدير الفني الحالي.

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وأضافت التقارير أن ما تردد عن وجود مفاوضات هي اجتهادات ليس إلا، حيث يعقد الزمالك اجتماع خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد مصير الصربي.

وتصدر مازيمبي المجموعة برصيد 3 نقاط ويأتي خلفه كلًا من زيسكو وأوجوستو بنقطة واحدة بعد التعادل والزمالك أخيرًا بدون نقاط.