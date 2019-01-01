تقارير - الكشف عن حقيقة تلقي الإسماعيلي عرضًا من العربي الكويتي لضم شيلونجو

هل يرحل شيلونجو عن الإسماعيلي؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن حقيقة رغبة نادي العربي الكويتي في ضم شيلونجو مهاجم الإسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوفه.

ويعد شيلونجو من المهاجمين الأجانب المميزين خلال الفترة الأخيرة بالدوري المصري الممتاز، رفقة نادي الإسماعيلي ويقدم مستوى أكثر من ممتاز.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، على أن النادي الإسماعيلي لم يتلق عرضًا رسميًا من العربي الكويتي لضم شيلونجو.

ويسعى الإسماعيلي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على الألقاب والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى بعد غياب طويل.

وكانت التقارير قد أشارت أن رغبة العربي الكويتي تأتي لتدعيم الهجوم، حيث رصدت ما يقرب من 600 الف دولار لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعمل الإسماعيلي على تحسين مركزه في ترتيب الدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة لإنهاء الموسم في أحد المراكز المتقدمة والحصول على بطاقة تأهل إلى البطولة الإفريقية.