تقارير - الكشف عن بدلاء الدوليين في الهلال خلال بطولة آسيا

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن اختيارات البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للهلال السعودي، للفريق أثناء تواجد الدوليين مع المنتخب السعودي.

وتقام بعض مباريات الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، خلال منافسات كأس الأمم الآسيوية التي ستقام بعد أيام في الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن جيسوس سيستعين بكلًا من البيروفي أندري كاريلو والفرنسي جوميز والفنزويلي جيليمن ريفاس. اختيارات المحررين نكسة روما والثنائية المحلية | كيف عاش برشلونة عام 2018؟

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وأضافت الصحيفة أن كلًا من محمد جحفلي ومحمد البقعاوي وحسن كادش سيعوضون الغائبين عن خط دفاع الهلال خلال بطولة آسيا.

وسيتواجد ناصر الدوسري في مركز المحور، على أن يكون عبدالله المعيوف حارسًا أساسيًا بدلًا من الحبسي الذي لم ينضم لقائمة عمان في البطولة بسبب الإصابة.

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وتنطلق البطولة يوم 5 يناير المقبل، بالإمارات العربية المتحدة بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المنافسات.