تقارير .. الكشف عن أسباب تفاقم إصابة الصليهم مع النصر

الصليهم سيغيب عن النصر لمدة لن تقل عن شهر.

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب تفاقم إصابة عبد المجيد الصليهم، لاعب نادي النصر، وابتعاده عن الملاعب لمدة لن تقل عن شهر قادم، بعدما أجرى أشعة على موضع إصابته بالعضلة الخلفية.

الأشعة أكدت على أن الصليهم يعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، حيث يحتاج إلى شر من أجل العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال الأخيرة، بنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن السبب في تفاقم إصابة الصليهم، هو تحامله على إصابته خلال الشوط الأول من مواجهة الهلال بنهائي كأس الملك.

تحامل الصليهم على الإصابة، جعل التمزق يتفاقم، وهو الأمر الذي سيجبره على العلاج لمدة أطول، قبل العودة مجددًا إلى التدريبات الجماعية، ومن ثم المباريات الرسمية.

وقرر المدرب البرتغالي روي فيتوريا، استبعاد الثلاثي عبد الفتاح عسيري وفراس البريكان بجانب الصليهم عن مواجهة الفريق القادمة أمام أبها، والمقرر لها مساء اليوم الخميس.

النصر يسعى لاستعادة توازنه بعد الخسارة مرتين متتاليتين أمام الهلال، الأولى في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والثانية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغادرت مساء أمس الأربعاء طائرة نادي النصر مدينة الرياض، من أجل خوض مباراة أبهاء، حيث تواجد عليها صفوان السويكت رئيس النادي، وحسين عبد الغني المدير التنفيذي، رفقة اللاعبين، والجهاز الفني.