تقارير – الفشل يهدد نابولي في صفقتي خاميس وفقير

النادي الإيطالي يفشل في حسم أي من الصفقتين هذا الصيف

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نابولي الإيطالي سيخرج من صفقتي خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد، ونبيل فقير لاعب ليون الفرنسي.

وكانت إدارة النادي الجنوبي في إيطاليا، وضعت خاميس هدفاً أساسياً لها، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً للصحف الكولومبية، فإن إدارة نابولي لم تستطع التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال اللاعب، الذي اقترب بشكل واضح من أتليتكو مدريد.

ويعد اتليتكو مدريد هو المنافس الوحيد لنابولي على ضم الكولومبي الدولي، خاصة بعد رحيل جريزمان نجم الفريق إلى برشلونة، تسعى إدارة أتليتكو إلى تدعيم هجوم الفريق.

وعلى الجانب الآخر، انتشرت بعض التقارير تفيد بأن إدارة نابولي تفكر في التعاقد مع نبيل فقير، في حال فشل صفقة خاميس، إلا أن بعض التقارير الفرنسية أكدت أن اللاعب لن ينتقل إلى الفريق الإيطالي.