تقارير – العين ينهي إجراءات التعاقد مع البدري وساعات حتى الإعلان الرسمي

العين يدعم صفوفه بأفضل لاعب مغاربي في 2018

فيسبوك تويتر بلال محمد

ساعات قليلة، تفصلنا عن الإعلان الرسمي لصفقة انتقال التونسي، أنيس البدري إلى صفوف العين الإماراتي لمدة ثلاث سنوات.

ومن المنتظر ان يحسم الزعيم الإماراتي، صفقة التونسي الدولي، مقابل 3 مليون دولار، على أن يحصل اللاعب على راتب قدره 1.5 مليون دولار.

ويسعي العين إلى تعويض رحيل جناح الفريق حسين الشحات، الذي انضم إلى صفوف الأهلي المصري، مطلع فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولعب البدري، مع الترجي أمام العين في مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية الأخيرة، والتي حسمها الفريق الإماراتي بثلاثية.

وانتشرت بعض الصور للاعب صاحب الـ 28 عاماً، وهو في مطار تونس متوجه إلى الإمارات من أجل إنهاء كافة تفاصيل انضمامه للعين.

الجدير بالذكر أن البدري، حصل على جائزة أفضل لاعب مغاربي في عام 2018، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول، على مسيرته في العام المنصرم، رفقة الترجي والمنتخب التونسي.