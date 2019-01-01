تقارير: العين يسعى لشراء إدواردو من الهلال

هل يحصل العين على خدمات إدواردو؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية، على أن وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو، سيتقدم خلال الأيام المقبلة، بعرضًا من نادي العين الإماراتي للحصول على خدمات اللاعب.

ويتبقى في عقد كارلوس إدواردو مع نادي الهلال موسم واحد، حيث يسعى العين الإماراتي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن وكيل أعمال إدوادو سيتقدم بعرضًا خلال الأيام المقبلة لإدارة الهلال، لشراء العين المدة المتبقية في عقد فريقه.

جمهور الزعيم تواجد في الدمام من أجل المنافسة على اللقب 🏆



عدد الجمهور وصل إلى 10365 في مدرجات ملعب الأمير محمد بن فهد 🏟️



(@SPL :📸) pic.twitter.com/SK6iyUfDU7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 12, 2019

ويبلغ عرض نادي العين الإماراتي للحصول على خدمات كارلوس إدواردو، 3 ملايين يورو.

إدواردو كان قد انضم لصفوف نادي الهلال خلال صيف 2015 لمدة 3 سنوات، حيث حقق العديد من الإنجازات والبطولات.

وحصل كارلوس إدواردو مع الهلال على كأس السوبر السعودي مرتين، والدوري السعودي مرتين وكأس الملك مرة، وكأس ولي العهد مرة واحدة.