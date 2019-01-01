تقارير: العين الإماراتي يغري التعاون لضم تاوامبا

هل يوافق التعاون على رحيل تاوامبا للعين؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يغري نادي العين الإماراتي، نظيره التعاون السعودي، بمبلغ 5 ملايين دولار، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تاوامبا يرتبط بعقد مع التعاون السعودي، بدأ في الصيف الماضي، وينتهي في صيف عام 2020، ويسعى العين للتعاقد معه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن العين الإماراتي، يعتزم خوض مفاوضات خلال أيام مع التعاون، برئاسة محمد القاسم، للحصول على خدمات تاوامبا.

💢- إدارة #التعاون تقرر تغيير شعار الفريق بما يتناسب مع المرحلة القادمة ليكون متوافقًا مع تميمة النادي. pic.twitter.com/Wa8e4df0hJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 18, 2019

وكان التعاون قد رفض عرضًا من أحد الأندية الصينية، التي كانت ترغب في ضم تاوامبا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مقابل 10 ملايين ريال سعودي.

اللاعب صاحب الـ29 عامًا، قدم موسمًا رائعًا رفقة التعاون، حيث احتل وصافة هدافي الدوري، بالإضافة إلى أنه قاده للتتويج بلقب كأس الملك.

واقترب العين من التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون، والذي رفض تجديد عقده مع فريقه.