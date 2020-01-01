تقارير: العين الإماراتي اقترب من التعاقد مع لاعب الأهلي السعودي السابق

هل يتعاقد العين مع لاعب الأهلي السعودي السابق؟

اقترب نادي العين الإماراتي، من التعاقد مع اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس، لاعب فريق أريس سالونيكا اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

فيتفاتزيديس كان لاعبًا في صفوف الأهلي السعودي خلال الفترة من 2015 إلى 2018، ليرحل إلى صفوف أولمبياكوس اليوناني خلال صيف 2018، ليرحل عنه إلى أريس سالونيكا في شتاء 2019.

وأشارت صحيفة "البيان" الإماراتية، إلى أن العين اقترب من الوصول إلى اتفاق نهائي مع اليوناني فيتفاتزيديس، من أجل اللعب في صفوف الفريق الأول بداية من الموسم المقبل.

المزيد من الفرق

كما أكدت الصحيفة على أن العين واللاعب اتفقا على صيغة نهائية بشأن الراتب السنوي، بعد مفاوضات طويلة تكللت بالنجاح بين الطرفين أخيرًا.

تواطؤ وقانون جديد .. لحظات عربية لا تُنسى في تاريخ كأس العالم

ومن المقرر أن يقدم العين اللاعب اليوناني إلى وسائل الإعلام خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد وصوله إلى الإمارات قادمًا من اليونان.

ولعب فيتفاتزيديس مع فريقه سالونيكا 39 مباراة هذا الموسم، سجل فيهم 3 أهداف، وصنع 11 هدفًا لزملائه بالفريق، في مختلف البطولات.