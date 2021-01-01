تقارير: الطرد سيغيب مصطفى محمد عن جلطة سراي أكثر من مباراة

مهاجم جلطة سراي حصل على طرد في مواجهة أنقرة جودجو

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي، سيغيب عن فريقه أكثر من مباراة واحدة، بعد حصوله على كارت أحمر، خلال مباراة أنقرة جودجو والتي جمعت بين الفريقين أمس الأربعاء.

مصطفى محمد حصل على كارت أحمر في الدقيقة 57 من زمن المباراة، والتي انتهت بخسارة جلطة سراي بهدفين دون رد، بعد كرة مشتركة بينه وبين مدافع فريق أنقرة جودجو.

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وأشارت شبكة "CNN" التركية، إلى أن مصطفى محمد قد يغيب عن جلطة سراي لمدة مباراتين مقبلتين، وفقًا لما سيأتي في تقرير حكم المباراة.

عقوبة طرد مصطفى محمد ستجعله يغيب عن المشاركة في مباراة سيفا سبور بالجولة القادمة، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، وقد يغيب عن المباراة التي ستليها أمام قيصري سبور، يوم 13 مارس الجاري.

ويقدم مصطفى محمد مستوى مميزًا للغاية مع جلطة سراي، وذلك منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث سجل 5 أهداف في 6 مباريات ضمن منافسات الدوري التركي.

وانتقل مصطفى محمد من صفوف نادي الزمالك إلى جلطة سراي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع وجود بند في العقد يتيح للنادي التركي شراء عقده بشكل نهائي مقابل 4 ملايين دولار.