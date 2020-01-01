تقارير - الشهراني خارج مواجهة الهلال والفيحاء

الهلال يواجه الفيحاء في الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، موقف ياسر الشهراني، ظهير أيسر الهلال السعودي من لقاء الفيحاء في الدوري السعودي.

ونجح الشهراني من المرور من الاختبار الطبي الذي خضع له في مران أمس الأربعاء، والذي أجراه على موضع الإصابة التي أبعدته الفترة الماضية.

ويواجه الهلال نظيره الفيحاء، ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الخميس.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن على الرغم من سلامة الشهراني بعد الاختبار الطبي الذي أجراه، قرر لوشيسكو عدم الدفع به.

وقرر المدرب الروماني استبعاد الشهراني من المباراة، تجنبًا لانتكاسة اللاعب وعودة الإصابة وتفاقمها وفقدانه لفترة جديدة.

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ويسعى الهلال لتعزيز صدرته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد خطفها من النصر خلال الجولتين الأخيرتين.