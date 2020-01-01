تقارير: الشباب يقترب من التعاقد مع بيروتي مهاجم روما

بعد التعاقد مع بانيجا، لاعب أرجنتيني آخر في الطريق لنادي الشباب.

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن نادي الشباب السعودي، اقترب من التعاقد مع الأرجنتيني دييجو بيروتي مهاجم فريق روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "okcalciomercato.it" الإيطالية، إلى أن نادي الشباب السعودي عرض بالفعل مبلغ 2 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني من صفوف روما.

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الصحيفة الإيطالية أكدت على أن المبلغ الذي قدمه الشباب للتعاقد مع دييجو بيروتي لن يكون سيئًا لنادي روما، خاصة وأن عقد اللاعب يتبقى به موسم واحد فقط.

ومن جانبها أكدت صحيفة "إل تيمبو" الرومانية، على أن النادي السعودي الذي يرغب في التعاقد مع بيروتي هو الشباب، حيث أكدت على أنه على استعداد للتعاقد مع مهاجم روما.

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كما أضافت الصحيفة الرومانية، أن الشباب عرض على بيروتي راتب سنوي يصل إلى 2.5 مليون يورو لإقناع اللاعب بالانضمام لصفوف الليث الأبيض.

ولعب بيروتي رفقة روما 23 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 أهداف لزملائه، في حين يبلغ إجمالي المباريات التي لعبها رفقة فريقه الإيطالي 130 مباراة، سجل فيها 30 هدفًا وصنع 25 هدفًا.