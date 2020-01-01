تقارير .. الشباب يسعى لضم لاعب سامبدوريا

الشباب يخطط لموسم انتقالات قوي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي الشباب يسعى لتدعيم فريقه بصفقات أجنبية قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الشباب يسعى للعودة مجددًا للظهور في المراكز المتقدمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غياب طويل عن منصات التتويج.

ووفقًا لما نشره موقع " news"، أن نادي الشباب يسعى لضم جاستون راميريز لاعب سامبدوريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأشار الموقع إلى أن العرض المقدم من الشباب السعودي ضخمًا وصل إلى 4 ملايين يورو، بعقد يمتد حتى 4 سنوات مقبلة من أجل حسم الصفقة.

وكان الشباب قد نجح في ضم إيفر بانيجا بداية من الموسم المقبل، وتعد من الصفقات القوية في الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة.

ويحتل الشباب في الموسم الحالي المركز الثامن في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 39 نقطة بعد مرور 27 مباراة حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 6 وتلقى 10 هزائم.