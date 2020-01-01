تقارير .. السوبر الإفريقي سيقام في قطر وليس بالقاهرة

الشركة الراعية ترفض نقل مباراة السوبر الإفريقي.

أكدت تقارير صحفية، على أن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، سيقام في العاصمة القطرية الدوحة، كما كان مقررًا له من البداية.

الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، سيواجه نهضة بركان بطل كأس الكونفدرالية، في مباراة كأس السوبر الإفريقي.

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وأشار موقع في الجول، إلى أن كأس السوبر الإفريقي سيستمر في قطر كما هو، ولن يتم نقله إلى القاهرة كما تقرر مؤخرًا، بعد إعلان مسؤولين داخل الاتحاد الإفريقي نقله.

جاء رفض نقل مباراة السوبر إلى القاهرة، بعد رفض الشركة الراعية هذا الأمر، بسبب العقد بين الاتحادين القطري والإفريقي، والذي ينص على إقامة المباراة في قطر.

ومن المقرر أن يتم تحديد مباراة كأس السوبر الإفريقي في وقت لاحق، وذلك بعد اتخاذ قرار بإقامة المباراة في العاصمة القطرية الدوحة دون نقلها.

ويقام حاليًا اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي "كاف"، على أن يتبعه اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة القادم، والذي من الممكن أن يشهد إعلان موعد المباراة بشكل رسمي.