تقارير - السعيد يتنازل عن مستحقاته في بيراميدز من أجل الانضمام للزمالك

الزمالك يسعى لضم عبدالله السعيد في يناير

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن رغبة عبدالله السعيد في الانضمام للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عبدالله السعيد كان وقع للزمالك منذ موسمين سابقين، ولكن بعد تجديده للأهلي لم تتم الصفقة وبعد ذلك تم تجميده وانتقل إلى الأهلي السعودي قبل العودة لبيراميدز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، أن عبدالله السعيد يسعى لتقديم تسهيلات من أجل الانضمام للزمالك خلال يناير المقبل.

وأشارت التقارير أن السعيد له ما يقرب من 10 ملايين جنيه مستحقات متأخرة لدى بيراميدز، وقد يتنازل عنها خلال الفترة الحالية.

وأضافت التقارير أن تنازل عبدالله السعيد يأتي من أجل الرحيل إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وأوضحت أن السعيد سيتقاضى ما يقرب من 15 مليون جنيه في الموسم الواحد في الزمالك كأعلى عقد للاعبين المحليين في النادي الأبيض.

وسيتقاضى عبدالله السعيد مقدم عقد مع الزمالك حال اتمام التعاقد 7.5 مليون جنيه، خاصًة وأن السعيد من أبرز اللاعبين في الدوري الموسم الحالي متصدرًا ترتيب الهدافين.