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تقارير .. إصابة الدوسري ونهاية مشواره في مونديال قطر!

زهيرة عادل
5:37 م غرينتش+3 23‏/11‏/2022
Salem Al-Dawsari - Argentina - Alejandro Gomez - saudi - world cup 2022
صدمة حال انضمام الدوسري للفرج والشهراني، تزيد من معاناة الأخضر المحتملة أمام بولندا

تتواصل الأنباء السيئة من معسكر المنتخب السعودي في قطر، حيث تشير تقارير حديثة، إلى تعرض سالم الدوسري؛ جناح أيسر الفريق، للإصابة.

خلال مواجهة الأمس أمام الأرجنتين، خرج الأخضر بضحيتين، إذ انتهى مشوار الثنائي سلمان الفرج وياسر الشهراني رسميًا في البطولة، إثر إصابات في الساق والوجه.

واليوم انضم لهما الدوسري، وفقًا لصحيفة "مكة"، إذ أشارت إلى تعرضه لإصابة في عضلة الساق، مرجحة عدم قدرته هو الآخر على استكمال مشوار المونديال مع الأخضر.

وننتظر خلال الساعات القليلة المقبلة تأكيدات رسمية حول هذه الأنباء، التي تزيد من معاناة الأخضر في مباراته المقبلة أمام بولندا في 26 من نوفمبر الجاري.

يذكر أن الأخضر افتتح مشواره في مونديال قطر بفوز تاريخي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة بثلاث نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

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