تقارير - الزمالك يسعى لتخفيض راتب دياز لقيادة الجهاز الفني

الزمالك يسعى لحسم أمر المدير الفني الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن إدارة الزمالك في الوقت الحالي تسعى لتخفيض الراتب السنوي الخاص برامون دياز للتعاقد معه.

ودخل دياز في دائرة اهتمامات الزمالك خلال الفترة الأخيرة لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد خاصًة وأنه لديه مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن الزمالك يسعى في الوقت الحالي تخفيض الراتب المادي لدياز لتولي تدريب الفريق.

وأشارت التقارير أن دياز لديه طاقم فني كبير وهو ما يتسبب في ارتفاع الراتب بالنسبة للجهاز الفني بشكل عام، وهو ما لم يقدر عليه الأبيض في الوقت الحالي.

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ويسعى الزمالك لحسم التعاقد مع المدير الفني الأجنبي ليتولى عقب لقاء الذهاب أمام ديكاداها الصومالي في دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا.

ويتولى تدريب الزمالك في الوقت الحالي، طارق يحيى حتى مباراة الذهاب أمام الفريق الصومالي ليتولى الجهاز الفني الجديد المهمة بعد ذلك ويكون أول لقاء له أمام الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.