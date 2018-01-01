تقارير - الزمالك يحاول ضم السومة بتوصية من جروس

الزمالك يسعى لتدعيم الهجوم قبل النصف الثاني من الموسم

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي، دخل حسابات الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بمهاجم قوي للمنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، طالب مجلس إدارة النادي بالتفاوض مع عمر السومة لضمه. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان السومة تدرب تحت قيادة جروس المدير الفني السابق لأهلي جدة، ومقتنع بإمكانيات اللاعب السوري وأنه سيكون داعمًا قويًا للفريق.

ويضع مسئولو الزمالك مواطنه عمر خربين، ضمن المرشحين للانضمام للفريق خلال ميركاتو الشتاء الحالي لتدعيم الهجوم.

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وكان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أكد أن ناديه كبير يستطيع التفاوض مع أي لاعب، بحديثه عن التفاوض مع عمر خربين.