تقارير – الرجاء اقترب من التعاقد مع نجوما لاعب فيتا كلوب

الرجاء يبدأ تدعيم صفوفه للموسم الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

توصل مجلس إدارة الرجاء البيضاوي، إلى اتفاق مبدئي مع إدارة فيتا كلوب، بشأن التعاقد مع فابريس نجوما لاعب الفريق الكونغولي.

ووفقاً لتقارير صحفية مغربية، فإن إدارة الرجاء تسعى للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 25 عاماً، وأرسلت مندوباً إلى كينشاسا مع أجل الاجتماع مع اللاعب ووكيله وإدارة النادي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن إدارة الفريق المغربي، قدمت عرضاً بقيمة 160 ألف دولار من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وفي نفس السياق دخلت إدارة الدفاع الحسني الجديدة، في سباق التعاقد مع اللاعب الكونغولي، وأبدت اهتماهما بالتعاقد معه.

وتحاول أيضاً إدارة الرجاء، تدعيم صفوف الفريق، بالتعاقد مع المدافع المالي ساليف كوليبالي، بعد كلب من المدير الفني للفريق، الذي سبق وأن درب اللاعب في الأهلي المصري.

هذه أول مشاركة لتوتنهام في نصف نهائي (الكأس الأوروبية/دوري الأبطال) منذ نصف نهائي موسم 1961/1962، عندما خرج على يد بطل تلك النسخة بنفيكا ⚽️ pic.twitter.com/POClts7dgH — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 30, 2019

وسبق أن شارك نجوما امام الرجاء في نهائي الكونفدرالية النسخة الأخيرة، والتي حسمها الفريق المغربي لصالحه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وسجل صاحب الـ 25 عاماً هدفاً في مباراة الإياب لفريقه.

الجدير بالذكر ان الرجاء يحتل المركز الثاني في الدوري المغربي، برصيد 48 نقطة بعد لعب 26 مباراة، خلف الوداد المتصدر برصيد 53 نقطة من 25 مباراة.