تقارير .. الرائد يطلب التعاقد مع صفقة النصر الجديدة

نادي الرائد يسعى لحل أزمة لنادي النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الرائد طلب من النصر، التعاقد مع صفقته الجديدة، في ظل عدم قدرة العالمي على قيده في كشوفات النادي، بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

النصر فشل في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بسبب عدم قدرته على تسديد الرواتب المتأخرة للاعبيه والعاملين داخل النادي بقطاع كرة القدم خلال الفترة الماضية.

أخبار النصر اليوم | تأمين العمري .. وضربة جديدة بعد مايكون قبل السوبر

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن إدارة نادي الرائد دخلت في مفاوضات مع نظيرتها بنادي النصر، من أجل كسب خدمات الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

نادي النصر تعاقد مع مشاريبوف لمدة موسمين قادمين، خلال فترة الانتقال الشتوية الجارية، قادمًا من نادي باختاكور الأوزبكي، الذي تألق معه الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يتم حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة، سواء بانتقاله إلى الرائد من عدمه، وذلك إذا وافق البلجيكي بيسنيك هاسي، المدير الفني للرائد على ضم اللاعب.

وبعد أن تعاقد النصر مع جلال الدين مشاريبوف، لم يتمكن مسؤوليه من قيده في كشوفات النادي، بسبب عدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية من جانب وزارة الرياضة.