تقارير .. الاتحاد يقترب من تجديد عقد سعود عبد الحميد

الاتحاد يحاول الحفاظ على نجومه

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد اقترب من تجديد عقد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للفريق خلال الفترة الحالية، في ظل اقتراب انتهاء عقده، ومن ثم من الممكن رحيله لأي فريق آخر مجانًا.

وينتهي عقد سعود عبد الحميد بنهاية الموسم، حيث اقترب من الدخول في الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لفريق آخر، دون العودة لإدارة ناديه، للانتقال للفريق الآخر في صفقة انتقال حر.

المالكي: الجميع في المنتخب السعودي واحد .. ورينارد يرسل لي مقاطع بشكل دائم

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن تجديد تعاقد سعود عبد الحميد أصبح شبه محسوم، حيث أن الأمر بات مسألة وقت فقط، في ظل رغبة مسؤولي العميد في تجديد تعاقده.

ومن جهته، قال أحمد كعكي نائب رئيس الاتحاد للصحيفة السعودية: "الحرص على التجديد متبادل بيننا، وأطمئن الجماهير على أن أي لاعب يحتاج إليه النادي لن يخرج منه، وسنحافظ عليه".

سعود عبد الحميد أحد مواهب نادي الاتحاد، حيث تم تصعيده من فريق الشباب إلى الفريق الأول في يوليو 2018، ووقع على عقد في فبراير 2019 يمتد إلى 3 سنوات.

وقدم عبد الحميد مستوى مميز للغاية خلال الفترة الماضية، مما جعله واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق.