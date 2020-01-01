تقارير .. الاتحاد يقترب من التعاقد مع هدف الهلال

الاتحاد سيعلن عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

اقتربت إدارة نادي الاتحاد، من التعاقد مع اللاعب البرازيلي إدينيلسون دوس سانتوس، لاعب وسط فريق إنترناسيونال البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان نادي الهلال يرغب في التعاقد مع إدينيلسون خلال العام الماضي، قبل التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار من صفوف فلامنجو البرازيلي.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن إدارة الاتحاد أتمت اتفاقها مع اللاعب وإدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، والصفقة في طريقها للإعلان عنها قريبًا لصالح العميد.

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وفي نفس السياق، علق الإعلامي البرازيلي وانجر جانج، على الصفقة، حيث أكد على أنها تمت بنسبة 99%، عقب تعديل الأمور المالية، بما يتناسب مع رغبة النادي البرازيلي.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين، من أجل العودة إلى منصات التتويج، خاصة بعد موسم مخيب للآمال.

7 على رأس الراحلين عن الاتحاد في الصيف الجاري

الاتحاد نجى من الهبوط بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين هذا الموسم، في الجولة الأخيرة، بعد الفوز على العدالة.