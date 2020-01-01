تقارير .. الاتحاد يطلب إعادة رودريجيز وفنربخشه لا يمانع

رودريجيز يقترب من العودة إلى الاتحاد.

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن الرأس أخضري جاري رودريجيز، لاعب فريق فنربخشه التركي، اقترب من العودة مجددًا إلى ناديه الاتحاد السعودي بداية من الموسم المقبل.

وكان رودريجيز لاعبًا في صفوف الاتحاد، حيث تمت إعارته إلى فنربخشه التركي لمدة موسمين، ليعود إلى الاتحاد مجددًا في الصيف الحالي.

وأشارت صحيفة "fotomac" التركية، إلى أن الاتحاد يريد عودة رودريجيز مرة أخرى، وفنربخشه لا يمانع في عودته مرة أخرى إلى ناديه الأصلي.

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جاء موقف فنربخشه بعدم ممانعته في عودة رودريجيز إلى الاتحاد، نظرًا للراتب المرتفع الذي يحصل عليه اللاعب، وهو الذي يشكل عبء على خزينة النادي.

وأكدت الصحيفة على حسم مستقبل رودريجيز خلال الأسبوع الحالي، وفقًا لما يريده مسؤولي الاتحاد السعودي.

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رودريجيز انضم للاتحاد في يناير 2019، حيث شارك في 11 مباراة، وسجل هدفًا وصنع هدفين، خلال الفترة التي قضاها رفقة الاتحاد في موسم 2018-2019.

ويستعد الاتحاد لانطلاق الموسم الجديد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، حيث يسعى الأخير لتدعيم صفوف فريقه بلاعبين مميزين لإعادة الاتحاد على منصات التتويج.