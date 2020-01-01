تقارير: الاتحاد يستغنى عن أوفيني والمصري حجازي يقترب من خلافته

هل ينجح الاتحاد في ضم مدافع منتخب مصر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي نادي الاتحاد، يسعون خلال الفترة الحالية، للتعاقد مع المصري أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

حجازي سيكون بديلًا للبرازيلي برونو أوفيني، الذي خرج من حسابات المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد، بعد المستوى المحبط الذي ظهر عليه اللاعب مؤخرًا في مباراة الاتفاق.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إلى أن هناك العديد من الخيارات الأجنبية البرازيلية والإفريقية على طاولة المفاوضات، ولكن الاتجاه داخل نادي الاتحاد نحو التعاقد مع أحمد حجازي، والاتفاق مع ناديه وست بروميتش.

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نادي الاتحاد يسعى للاتفاق مع وست بروميتش على ضم أحمد حجازي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، على أن يعود إلى ناديه الإنجليزي الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة السعودية على أن حجازي متردد بشأن قبول العرض، حيث وضع العديد من الشروط المالية، بالإضافة إلى أن رغبته هي الاستمرار بالدوري الإنجليزي، خاصة بعد صعود وست بروميتش إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

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وتدرس إدارة الاتحاد حاليًا إنهاء عقد برونو أوفيني وديًا، بعد ظهوره غير الجيد في مباراة الاتفاق التي خسرها الاتحاد بهدفين مقابل هدف، في المباراة الافتتاحية لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2020-2021.